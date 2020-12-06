Уроженцев Южных Курил в США признают японцами

Власти США признают японцами россиян, которые родились на Южных Курилах. Соответствующая информация прописана в инструкции программы Diversity Visa, которая регулирует миграцию в Соединенные Штаты.
"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – говорится в тексте программы на сайте Госдепартамента (цитата по РИА Новости).
Отметим, что Курилы являются предметом территориальных споров Японии и России со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда эти земли полностью перешли в состав Советского Союза.
Япония претендует на южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передача этих островов для Японии является условием заключения мирного договора с РФ, который не был подписан после Второй мировой войны. Москва же утверждает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны, и суверенитет над ними имеет необходимое международно-правовое оформление.
Программа Diversity Visa реализуется с 1990 года. Каждый год по ней отбирают 55 тысяч иммигрантов, которым разрешают с семьями переехать в США.
Комментарии
Жителей Горного Алтая признать монголами, жителей Алтайского края признать китайцами
Во так: у тех россиян япона мама.
Какой же ответ придумают диктаторы? Лукашенко признает родившихся в Хоккайдо россиянами?
Паспорт можно получить.
В целом хорошая новость для тех кто в списке.
В целом хорошая новость для тех кто в списке.
Паспорт только американский в случае выйгрыша и пятилетнего проживания на территории США.
Бл я а........ Ну почему мама не поехала меня рожать на Курилы.....
С чего это уроженцы Сионских Штатов Америки так возбудились?
6.12.2020 13:48
- гость -
Чувствовала, что родится шумер.
Чувствовала, что родится шумер.
Поясни, что это означает, брат скандинав, один из трех, бежавших в сумраке, из книги Лукьяненко про Дозоры.
6.12.2020 14:02
- гость -
Лучше расскажи, где Аборигена потеряли. Скучно без него.
Абориген, что случилось.
Что до вас только сейчас дошло? Что там прессекретарь скажет? Раньше что затыкали отверстия использовпнными резинками?
Не знаком с Аборигеном, а что такое Шумер в твоем понимании?
Все кто родился на Аляске, русские)))