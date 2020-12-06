Уроженцев Южных Курил в США признают японцами

Власти США признают японцами россиян, которые родились на Южных Курилах. Соответствующая информация прописана в инструкции программы Diversity Visa, которая регулирует миграцию в Соединенные Штаты.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – говорится в тексте программы на сайте Госдепартамента (цитата по РИА Новости).

Отметим, что Курилы являются предметом территориальных споров Японии и России со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда эти земли полностью перешли в состав Советского Союза.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передача этих островов для Японии является условием заключения мирного договора с РФ, который не был подписан после Второй мировой войны. Москва же утверждает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны, и суверенитет над ними имеет необходимое международно-правовое оформление.

Программа Diversity Visa реализуется с 1990 года. Каждый год по ней отбирают 55 тысяч иммигрантов, которым разрешают с семьями переехать в США.