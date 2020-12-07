В Алтайском крае 7 декабря значительно потеплеет

В понедельник, 7 декабря, в Алтайском крае прогнозируется достаточно теплая погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Осадков не ожидается. Ветер усилится, его скорость может достигать 12 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -12°C до -17°C (местами – до -6°C). На дорогах гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -13°C до -15°C. Осадков не ожидается. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.

Ранее amic.ru писал, что грядущая зима обещает быть суровой. По мнению эксперта, морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.