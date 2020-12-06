Трамп заявил, что демократы хотят построить в США коммунизм

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что демократы поведут страну к коммунизму, если получат большинство в Сенате Конгресса. Об глава Белого дома заявил в воскресенье, 6 декабря, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, пишет ТАСС.

"Вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране или же они вырастут в свободной стране... Эти люди [демократы — прим. ред.] хотят пойти дальше, чем социализм, они хотят перейти к коммунистической форме правления, я в этом не сомневаюсь", — заявил американский лидер.

Второй тур сенатских выборов состоится в двух округах штата Джорджия 5 января. По его итогам решится, кому достанется контроль над верхней палатой конгресса США.

Ранее amic.ru писал, что действующий американский лидер Дональд Трамп не теряет уверенности в своей победе на президентских выборах 2020 года. Он утверждает, что его конкурент – демократ Джо Байден – проиграл, а его сторонники допустили многочисленные нарушения во время выборов. Ряд американских СМИ, в свою очередь, не стали дожидаться официального завершения подсчета голосов и объявили о победе Байдена.