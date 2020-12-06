Умер советский футолист Виктор Понедельник

Бывший нападающий сборной СССР, чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь спортсмена Анастасия.

"Папочка, покойся с миром", — написала она, не уточнив подробностей кончины отца.

Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Дону 22 мая 1937 года. Именно он стал автором "золотого" гола сборной СССР в финальном матче Чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии, вырвав победу со счетом 2:1. В 1966 году Понедельник завершает карьеру игрока и начинает работать тренером, а затем журналистом и редактором спортивных изданий.

После смерти Анатолия Крутикова в ноябре 2019 года Виктор Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы по футболу 1960 года.