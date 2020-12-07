Большинство российских горнолыжных курортов рассчитывают полностью отработать сезон, несмотря на пандемию и существующие ограничения по приему туристов. На фоне сообщений о возможном закрытии горнолыжных курортов Европы их российские коллеги ждут увеличения турпотока на новогодние праздники. Они рассчитывают, что закрытые из-за COVID-19 границы обеспечат им рост интереса со стороны москвичей и жителей других крупных городов.

В Алтайском крае крупнейшим горнолыжным комплексом считается "Благодать", расположенным в Белокурихе. "Вопрос закрытия единственного курорта в Алтайском крае и в целом туробъектов не рассматривается", – цитирует РБК ответ правительства региона.

Между тем в других российских территориях настроены не так оптимистично. Например, самый большой в Сибири горнолыжный комплекс Шерегеш лишь недавно снял ограничения на прокат экипировки. Лыжи и сноуборды с ботинками арендовать было можно, а шлемы и очки – нельзя. В конце ноября власти разрешили выдавать экипировку при условии дезинфекции. Также до этого действовал запрет на заселение несемейных пар в один номер.

В Кузбассе не исключают запрета на работу этой зимой. "Прошлый сезон закрыли за два дня, никого не предупредив и никому ничего не компенсировав. Думаю, в этом году закрытие курорта тоже возможно", – рассказал руководитель турцентра "Шерегеш" Вячеслав Анисимов.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель предложила закрыть из-за COVID-19 все горнолыжные курорты Европы. До этого с инициативой ограничить работу курортов на Рождество выступали власти Италии. Однако в Австрии такой подход раскритиковали. Не поддержали идею и в Швейцарии.