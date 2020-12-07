Большинство российских горнолыжных курортов рассчитывают полностью отработать сезон, несмотря на пандемию и существующие ограничения по приему туристов. На фоне сообщений о возможном закрытии горнолыжных курортов Европы их российские коллеги ждут увеличения турпотока на новогодние праздники. Они рассчитывают, что закрытые из-за COVID-19 границы обеспечат им рост интереса со стороны москвичей и жителей других крупных городов.
В Алтайском крае крупнейшим горнолыжным комплексом считается "Благодать", расположенным в Белокурихе. "Вопрос закрытия единственного курорта в Алтайском крае и в целом туробъектов не рассматривается", – цитирует РБК ответ правительства региона.
Между тем в других российских территориях настроены не так оптимистично. Например, самый большой в Сибири горнолыжный комплекс Шерегеш лишь недавно снял ограничения на прокат экипировки. Лыжи и сноуборды с ботинками арендовать было можно, а шлемы и очки – нельзя. В конце ноября власти разрешили выдавать экипировку при условии дезинфекции. Также до этого действовал запрет на заселение несемейных пар в один номер.
В Кузбассе не исключают запрета на работу этой зимой. "Прошлый сезон закрыли за два дня, никого не предупредив и никому ничего не компенсировав. Думаю, в этом году закрытие курорта тоже возможно", – рассказал руководитель турцентра "Шерегеш" Вячеслав Анисимов.
Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель предложила закрыть из-за COVID-19 все горнолыжные курорты Европы. До этого с инициативой ограничить работу курортов на Рождество выступали власти Италии. Однако в Австрии такой подход раскритиковали. Не поддержали идею и в Швейцарии.
Комментарии
"Вопрос закрытия единственного курорта в Алтайском крае и в целом туробъектов не рассматривается", – цитирует РБК ответ правительства региона.
Возникает вопрос. Какого хрена вы летом даже базы отдыха закрывали когда больных ковидом не было? У вас там с головой всё нормально?
Может купить в редакцию толковый словарь русского языка? "Локдаун"...
Хотите вы этого или нет, но язык система динамическая. Появляются новые слова, а другие устаревают.
Устраивает русский язык. Переходим на язык смешанных и многим непонятных слова.
Функцуанеры локдаун падению.
7.12.2020 07:07
- гость -
А купи.
Вас русский язык какого года устраивает? Откройте литературу 19 века и почитайте. Там больше половины слов которые используются сегодня нет. Даже если вам попадётся словарь 2018 года, то там не будет таких слов как "ковидный" "ковидники" и так далее.
Берите пример с бункерного он вместо слова ковид произносит словосочетание... новая коронавирусная инфекция.
если властям выгодно будет открыть (покуралесить дочам и сынам) власти откроют сезон А народ чхать
7.12.2020 08:53
Все просто
Путевки уже раскуплены. Туристы в РА проживают отдельно от населения.
Просто когда в феврале-марте будет подъем заболеваемости и смертности от ковида, власти снова переложат вину на население, которое «безрассудно провело новогодние праздники не дома за оливье, а на склонах горнолыжных курортов»)