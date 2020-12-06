Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время эфира

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов плюнул на пол во время эфира передачи "Утро с мэром" на местном телеканале. В тот момент градоначальник обсуждал вопрос сокращения городского бюджета и ситуации в сфере общественного транспорта, сообщает портал "ВашГород.ру".

"Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамваев и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет..." – прервался мэр и плюнул на пол, затем извинился и продолжил выступление.

Позднее ведущий программы Ростислав Бардокин вступился за Кузнецова. Он объяснил ситуацию тем, что у мэра попросту выпала пломба, пишет издание "Подъем".