В России оценили идею не повышать стоимость обучения в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на следующий учебный год.

В эфире радио "Комсомольская правда" он заявил, что соответствующее решение будет принято "где-то в апреле-мае" с учетом текущей на тот момент ситуации.

"Но здесь надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание, надо принимать общую экономическую ситуацию в целом, и в том числе готовность домохозяйств, родителей платить", – отметил он.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что зимнюю сессию в российских вузах не будут отменять из-за коронавируса. По его словам, вузам рекомендовали провести ее в онлайн-формате.