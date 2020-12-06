Такой день. Крайне низкие зарплаты в Алтайском крае и неандертальские пещеры

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 6 декабря. Без коронавируса.

Алтайский край занял второе место с конца в "зарплатном" рейтинге регионов России. Хуже с этим дела обстоят только в Ивановской области.

Два легковых автомобиля попали в жесткое ДТП вечером 6 декабря на проспекте Ленина в Барнауле. На месте работали медики, пожарные и сотрудники ДПС.

Алтайские ученые презентовали автопилот для колесной сельхозтехники. Оборудование упростит труд механизаторов, а также позволит организовать работу на полях в тумане и ночное время.

Неизвестные люди выкинули собаку из автомобиля на участке трассы между Бийском и селом Комарово. Животное от гибели спас неравнодушный водитель рейсового автобуса.

В Краснощековском районе ученые обнаружили еще две пещеры, в которых обитали неандертальцы. Археологические памятники находятся неподалеку от знаменитой Чагырской пещеры, которая дала исследователям множество артефактов для изучения древних людей.