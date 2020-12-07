Алтайский край улучшил позиции в рейтинге ЗОЖ

Алтайский край переместился с 37 на 36 строчку в списке регионов России по отказу от вредных привычек. Согласно данным исследования агентства РИА Новости, рейтинговый балл Алтайского края составил 62,7.

Первое место в списке занимает Чечня – 100 баллов. На втором месте расположился Дагестан (99,2 балла), а на третьем – Ингушетия, у которой 87,1 балла. Отмечается, что отказу от вредных привычек способствует менталитет местных жителей.

На последних строчках списка оказались Магаданская область, Сахалин, республики Хакасия и Бурятия.

Две столицы в рейтинге совсем не среди лидеров. Москва – на 49-м месте с показателем 54,4 балла, а Санкт-Петербург – на 63-м (46,2).