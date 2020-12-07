Врач назвал наиболее распространенное последствие перенесенного COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал наиболее частым последствием коронавируса изменение артериального давления.

"Самое массовое, с моей точки зрения, что я вижу у всех пациентов, это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", – цитирует врача "Лента.ру".

Специалист объяснил явление воспалением внутренней оболочки сосудов – васкулитом. Из-за него вокруг мелких сосудов остаются "клетки воспаления", которые не исчезают даже после выздоровления. Это приводит к разрастанию коллагена, из-за чего стенки теряют свою эластичность.

Болибок отметил, что пока сложно сказать, насколько долговременным является последствие, и подчеркнул, что пострадать от коронавируса может любой орган.