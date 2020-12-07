Почти 300 барнаульских семей получат квартиры от государства в 2021 году

В следующем году почти 300 барнаульских молодых семей получат жилье по государственной программе – долю финансирования увеличат как на федеральном уровне, так и на городском.
Как пишут "Вести Алтай", проект действует уже более 15 лет, за это время квартиры с помощью сертификатов приобрели около трех тысяч участников программы. Несмотря на это, господдержку семьям приходится ждать довольно долго – в последние годы власти выделяли чуть более 100 субсидий в год, а на очереди находится почти 4,5 тысячи человек.
Как объяснила депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус, в следующем году власти планируют выделить 280-297 сертификатов, что почти в три раза больше, чем в 2020-м. Всего на улучшение жилищных условий молодых семей Барнаула выделят свыше 200 млн рублей.
Комментарии
Очередная программа развития коррупции. Или есть ещё наивные люди кто думает, что квартиры совершенно случайным молодым семьям дают?
Молодцы..... Всерропальщики идут
Стоял до 30 лет , потом до 35 лет. Плавали , знаем - очередь чудесным образом умножалась на 3 , и ты оказывался в хвосте! А потом, звонят и предлагают , ну вас все равно из очереди выкинем по возрасту, вы не хотите ипотеку взять ???
А как Романенко многодетных с землей побрил?! А вы о квартирах мечтаете.
На самом деле это показатель что у этого государства огромные проблемы. Просто сферический позор в вакууме.
Почему молодые и здоровые люди не могут заработать на жильё в этой стране?
а что умалчивают что эти молодые семьи только многодетные получают? не многодетным там делать нечего! переименуйте уже и голову не парьте! я что в прошлом году была 5800, что в этом осталось все на прежнем месте.
квартиры в цене выросли - так что смысла ждать помощи от государства нечего! я конечно же до победного буду стоять, год остался. из принципа постою) и свои жилищные вопросы уже давно решила.