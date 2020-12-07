Почти 300 барнаульских семей получат квартиры от государства в 2021 году

В следующем году почти 300 барнаульских молодых семей получат жилье по государственной программе – долю финансирования увеличат как на федеральном уровне, так и на городском.

Как пишут "Вести Алтай", проект действует уже более 15 лет, за это время квартиры с помощью сертификатов приобрели около трех тысяч участников программы. Несмотря на это, господдержку семьям приходится ждать довольно долго – в последние годы власти выделяли чуть более 100 субсидий в год, а на очереди находится почти 4,5 тысячи человек.

Как объяснила депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус, в следующем году власти планируют выделить 280-297 сертификатов, что почти в три раза больше, чем в 2020-м. Всего на улучшение жилищных условий молодых семей Барнаула выделят свыше 200 млн рублей.