"Динамо-Алтай" завершило выездную серию в Набережных Челнах без поражений

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" выиграли все матчи в Набережных Челнах. Заключительный поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против местных "Челнов" состоялся накануне, 6 декабря, и завершился со счетом 3:2 в пользу барнаульцев.

Днем ранее алтайские хоккеисты также праздновали победу с результатом 5:2. Напомним, до этого команда Александра Усачёва выиграла у "Челнов" 4:3 в серии буллитов, а также 3:1 в основное время. "Динамо-Алтай" занимает второе место в таблице первенства.

В следующем туре барнаульцы дома сразятся с лидером турнира – командой "Чебоксары". Матчи пройдут на льду "Титов-Арены" 20, 21, 23 и 24 декабря.