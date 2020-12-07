Жительница Барнаула хотела купить детскую коляску, но стала жертвой мошенников

31-летняя жительница Барнаула нашла в интернете объявление о продаже детской коляски. Она связалась с продавцом и по указанным реквизитам перевела свыше 23 тысяч рублей.

Покупательнице сказали, что доставка товара из Твери займет от семи до десяти дней. Горожанка попросила предоставить ей трек-код для отслеживания посылки, но сообщение осталось без ответа.

"Она попыталась связаться с продавцом через аккаунт в социальной сети, но была заблокирована. В итоге горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", – рассказали в региональном МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее amic.ru писал о том, что 58-летняя жительница Барнаула пять дней брала кредиты и переводила деньги мошенникам.