Жительница Барнаула хотела купить детскую коляску, но стала жертвой мошенников

31-летняя жительница Барнаула нашла в интернете объявление о продаже детской коляски. Она связалась с продавцом и по указанным реквизитам перевела свыше 23 тысяч рублей.
Покупательнице сказали, что доставка товара из Твери займет от семи до десяти дней. Горожанка попросила предоставить ей трек-код для отслеживания посылки, но сообщение осталось без ответа.
"Она попыталась связаться с продавцом через аккаунт в социальной сети, но была заблокирована. В итоге горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", – рассказали в региональном МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Ранее amic.ru писал о том, что 58-летняя жительница Барнаула пять дней брала кредиты и переводила деньги мошенникам.
Комментарии
Уголовное дело это уже большое достижение! Но когда начнете писать о раскрытии мошенничеств нашими доблестными полицейскими?!
11:13, Не принято здесь об этом писать. Это же позитив будет.
а кроме твери больше негде было коляску купить?
Купить бу и без проблем.