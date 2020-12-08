Шесть предприятий Алтая станут участниками нацпроекта по повышению производительности

Представители федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) провели очередной очный отбор компаний для участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Так, 20 ноября эксперты встретились с руководителями ООО "Витамин Продукт" и ООО "Алтай-Кабель", 24 ноября – с ООО "Моквин" и ООО "Бриз-запад", 26 ноября – с МУП Бийска "Водоканал", 3 декабря – с ЗАО "Алейскзернопродукт".

Руководителям компаний рассказали о целях и задачах нацпроекта, показали результаты работы на других предприятиях и привели примеры, за счет чего можно увеличить производительность труда и эффективность производства. Представители центров компетенций ознакомились с пилотными потоками, которые планируют улучшить. Эксперты составили оценочные листы очного отбора предприятий в нацпроект по предварительным договоренностям с руководством.

"Важным параметром очной оценки является потенциал роста производительности труда на предприятии и мотивация руководителя, в том числе его готовность быть лично вовлеченным в проект", — отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях Алтайского края. Организации с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ) могут бесплатно получить аудит и оптимизацию бизнес-процессов, повышение эффективности и производительности на выходе. Цикл изменений рассчитан на три года.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете. Подробную информацию об участии в проекте можно получить, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8 (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.