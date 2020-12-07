Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники.

Политик отметил, что из-за продолжительного отдыха первая декада января становится самым напряженным периодом для работников скорой помощи по всей стране.

"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирование людей в пьяном виде и так далее", – цитирует Онищенко РИА Новости.

Отдельно бывший глава Роспотребнадзора отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику, и обратил внимание на то, что подобной практики в других странах не существует.

Взамен Онищенко предложил сделать выходным 31 декабря, поскольку в этот день "все равно никто не работает".