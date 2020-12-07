Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники.
Политик отметил, что из-за продолжительного отдыха первая декада января становится самым напряженным периодом для работников скорой помощи по всей стране.
"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирование людей в пьяном виде и так далее", – цитирует Онищенко РИА Новости.
Отдельно бывший глава Роспотребнадзора отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику, и обратил внимание на то, что подобной практики в других странах не существует.
Взамен Онищенко предложил сделать выходным 31 декабря, поскольку в этот день "все равно никто не работает".
Комментарии
Согласен, но не по причинам что кто-то будет бухать. Не твоё Гена собачье дело кто и чем занят на выходных. Просто даром не нужны эти 10 дней в январе. 3-4 дня и харе, труба зовёт, экономика итак в плачевном состоянии.
Каждый год одно и то же. Надоело.
Геннадий Онищенко просто не в курсе, что народ х...т без выходных и без отпуска, чтобы заработать. Новогодние каникулы для многих шанс передохнуть, а у некоторых и того нет, они и в каникулы работают. А если "бывшему главному санитарному врачу" нечем заняться, может пусть поработает. В Норильске вон снега навалило, чистить надо.
7.12.2020 11:33
АБОРИГЕН
Согласен, но не по причинам что кто-то будет бухать. Не твоё Гена собачье дело кто и чем занят на выходных. Просто даром не нужны эти 10 дней в январе. 3-4 дня и харе,
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А нам нужны. За десять дней как раз успеваешь и родителей навестить (своих и супруга), и с друзьями встретиться, и выбраться с детьми на каток и на лыжную базу, и на новогодние представления.
7.12.2020 11:33
АБОРИГЕН
Не твое собачье дело Геша, сколько выходных надо людям.
7.12.2020 11:42
- гость -
Для этого не нужно десять дней.
7.12.2020 11:45
- гость -
Ну это смотря каким людям. Что, подольше в Тайланде на пляже хочется поваляться?
Для меня новогодные каникулы единственные выходные в которые можно нормально отдохнуть, потому что во время отпуска постоянно дергают на работу, можно конечно отказать руководству и не выходить, но тогда очевидно долго я не проработаю.
7.12.2020 11:47
АБОРИГЕН
Ни разу не был в Таиланде. Да и загранпаспорт давно не действует. Если у тебя есть огромная тяга работать, то вперед и с песней "Смело товарищи в ногу".
Зимой отдыхать только - только #опу отъедать
Да какое твое дело Онищенко? Пусть люди отдохнут, в себя придут. Что тебе за дело до отдыха людей? Итак все на дистанте работают. Пусть все дома посидят и не шастают где попало.
Где все те, кто поддерживал Онищенко за антитабачную компанию? Хлебайте дальше.
Не, ну раз Онищенко хочет, так пускай себе и отменяет выходные! Разве кто то против?
Почему это он за всех решает?
Переживает он за экономику страны... Может с себя и начнут! Кто принимает такие законы, что экономика страны в упадке?
не трогайте выходные,я лечу на Занзибар..Заработала за весь год..
кесареву-кесарево
старперам нечего зимой делать? мне пофиг
не лезьте к моим каникулам
7.12.2020 12:14
- гость -
Ошибаетесь, пожилым людям тоже есть чем заняться зимой!
Это Онищенко, зажрался, вот и "несет пургу"!
7.12.2020 12:11
Гостья
Летите быстрее. Малярийные комары уже проголодались.
Блин, и вирус то его не берет...
7.12.2020 11:49
друк
А не пробовал в отпуске сказать что ты уехал в долбеня, тебя не будет весь месяц, и , сделав вид что ты в горах в походе, вырубить мобильник?
И вообще непонятно, если без тебя не могут прожить на работе в отпуске, как они будут жить без тебя, когда уволят?
Ну, нормально. Отстаньте! Это мои каникулы и не пойду я на работу. буду 10 дней лежать на диване. Кому какое дело, что я делаю на каникулах!
7.12.2020 12:20
Иsтина
вы и не поймёте.
есть такие работодатели, которые считают, что пока у тебя в трудовой написано название его предприятия, то всецело принадлежишь предприятию. Днем и ночью. И в выходные. И здоровый и больной... Весь .с потрохами
Может уже пора отказаться от Геннадия Онищенко?