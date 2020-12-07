В Алтайском крае открыли центр цифрового образования

В Алтайском крае в рамках национального проекта открыли первый центр цифрового образования детей "IT-куб". Учреждение объединит школьников и ведущие IT-компании.

"Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Новая площадка цифрового образования позволит увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования в регионах России посредством информационных технологий. Сегодня проект формирует современную образовательную экосистему, которая объединяет ведущие компании IT-рынка, опытных наставников и ребят", – пишет пресс-служба регионального правительства.

В региональном Минобрнауки отметили, что на сегодняшний день в России создан 21 центр "IT-куб". К 2024 году планируют открыть 340 учреждений.

Ранее amic.ru писал о том, что студенты АлтГТУ будут учить программированию сельских школьников. Студенты поедут в школы Тюменцевского, Ребрихинского, Тальменского, Калманского, Первомайского, Кытмановского, Шелаболихинского, Павловского, Топчихинского, Троицкого районов, Новоалтайска, а также в образовательные учреждения пригорода Барнаула.