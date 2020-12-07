В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии на трассе в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту столкновения двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края. В результате аварии пострадали три человека.

"Предварительно установлено, что мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем Лада-219410, двигаясь со стороны Бийска в направлении Новоалтайска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-31105 под управлением мужчины 1983 года рождения", – рассказали в региональном МВД.

Водители обоих транспортных средств и пассажир "Волги" получили травмы. Водитель "Волги" госпитализирован.

Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей произошло на трассе за селом Баюновские Ключи. По словам очевидцев, в аварии погиб человек, но как теперь выяснилось, это не так.