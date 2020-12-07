В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии на трассе в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту столкновения двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края. В результате аварии пострадали три человека.
"Предварительно установлено, что мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем Лада-219410, двигаясь со стороны Бийска в направлении Новоалтайска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-31105 под управлением мужчины 1983 года рождения", – рассказали в региональном МВД.
Водители обоих транспортных средств и пассажир "Волги" получили травмы. Водитель "Волги" госпитализирован.
Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей произошло на трассе за селом Баюновские Ключи. По словам очевидцев, в аварии погиб человек, но как теперь выяснилось, это не так.
Комментарии
гражданам водителям пенсионного возроста надо каждый год проходить медосмотр и ограничение передвижения неболее 60 км/ч
1221 это тебе надо каждый день проходит медосмотр. П.....
7.12.2020 12:21
-гость-
Посмотрите статистику автостраховщиков! Или просто хотите бабла срубить с пенсионеров?!
выглядит так:
30% - водители 30 - 40 лет;
17% - водители 40 - 50 лет;
15 % - водители 25 - 30 лет;
13% - водители 50 - 60 лет;
10% водители 20 - 25 лет
15% - все остальные возраста (18 - 20 и 65+)
Всем надо проходить медосмотр регулярно, а еще лучше и экзамен на знание пдд.
Столкнулись два гроба на колёсах отечественного производства.
Наш автопром покалечил миллионы.
Если бы Ефремов въехал в нормальное авто а в не кустарный Ваз ВИС Гранда .
Отделался бы штрафом.
В Ютюбе есть краш-тест этого Виса шансов выжить в нём нет.
Для пенсионеров нужно вводить ограничения на использование автомобилей в качестве водителей.
Медосмотры - это минимум.
Так же запрет на вождение авто с правым рулём.
Может быть ещё, чего-нибудь.
Пожилые люди - не обижайтесь, но вы объективно уже не в том возрасте.
7.12.2020 12:21
-гость-
Моему папе примерно столько же лет, но он даст форы любому молодому водителю!
За 50 лет стажа водителя, у него было всего две аварии! И обе не по его вине! 40 лет он отработал на грузовиках и автобусах водителем, а сейчас управляет только своим автомобилем с механикой! Не любит автоматы, говорит, что пропадает ощущение чувства машины!
любому молодому водителю!
7.12.2020 12:46
- гость -
Я, пожилой человек, но без проблем езжу и на прулях и леворуких, на автомате и механике. Возраст тут не причем! Если есть ум в голове, то будешь осознавать свои возможности. Обратите внимание, что "чудят" на дорогах в основном молодые!
любому молодому водителю!
А он проверял, сравнивал?
Скорость реакции - объективно меньше хоть 1000 лет стажу