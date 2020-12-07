Более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни в Индии

315 человек госпитализировали, один из них умер в результате неизвестной болезни в южноиндийском городе Элуру. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Жители города с симптомами неизвестной болезни стали поступать в субботу, а к вечеру воскресенья их число достигло 315 человек. По данным врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

"Возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", – рассказали в местных органах здравоохранения.

Не исключено, что произошло массовое отравление из-за загрязнения воздуха или употребления каких-то продуктов.