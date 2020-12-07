Эксперты назвали симптомы начальной стадии рака желудка

Признаком развития рака желудка являются затрудненное пищеварение, проблемы с глотанием и потеря веса, сообщают специалисты британской благотворительной организации Cancer Research UK.

Согласно данным, опубликованном на официальном сайте, указанные симптомы говорят о раке желудка в том случае, если не проходят более трех недель. Кроме того, перечисленные признаки могут сопровождаться болью в области живота, общей слабостью и кровотечением.

В рекомендациях организации подчеркивается, что краткосрочное наличие симптомов не означает развитие рака желудка, однако даже в таком случае стоит обратиться к специалистам.