Барнаульцы пожаловались, что не могут дождаться троллейбус маршрута №6

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с общественным транспортом, из-за которых им приходится подолгу стоять на остановке. Троллейбус перестает ходить слишком рано, подчеркивают горожане.

"Два дня не могу вечером уехать с Солнечной поляны на троллейбусе № 6. Когда позвонила в депо, сказали, что теперь все троллейбусы заканчивают движение в 19:00. Раньше последний с Солнечной поляны уезжал где-то около 23:00. При этом на сайте "Горэлектротранса" до сих пор в расписании указано, что троллейбус ходит с 6:01 до 22:27. Люди не знают и на холоде ждут транспорт, а оказывается он уже не ходит", – написала жительница города в сообществе Barnaul 22.

Ранее amic.ru писал о том, что 6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Пикеты провели одновременно в разных частях города.