Барнаульцы пожаловались, что не могут дождаться троллейбус маршрута №6

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с общественным транспортом, из-за которых им приходится подолгу стоять на остановке. Троллейбус перестает ходить слишком рано, подчеркивают горожане.
"Два дня не могу вечером уехать с Солнечной поляны на троллейбусе № 6. Когда позвонила в депо, сказали, что теперь все троллейбусы заканчивают движение в 19:00. Раньше последний с Солнечной поляны уезжал где-то около 23:00. При этом на сайте "Горэлектротранса" до сих пор в расписании указано, что троллейбус ходит с 6:01 до 22:27. Люди не знают и на холоде ждут транспорт, а оказывается он уже не ходит", – написала жительница города в сообществе Barnaul 22.
Ранее amic.ru писал о том, что 6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Пикеты провели одновременно в разных частях города.
Комментарии
Что скажет наш
ЛГБТшникЛКСМщик который считает, что если весь транспорт станет муниципальным, то всё станет хорошо и здорово?
Этот горе транспорт днем перевозит 5 , 10 человек. Пережиток прошлого.
А чо его ждать. Заходишь в Траффик 22. смотришь где троллейбус/автобус. если нет. ищещь. другие варианты. а так простоять на остановке всю жизнь можешь.
Яндекс транспорт в помощь.
7.12.2020 14:30
гость
А чо его ждать. Заходишь в Траффик 22. смотришь где троллейбус/автобус.
7.12.2020 14:40
Яндекс транспорт в помощь.
А почему в кнопочном телефоне этого не видно?
7.12.2020 14:55
гость
Ты бы ещё телефонную будку поискал чтобы в справочную позвонить.
7.12.2020 15:18
АБОРИГЕН
Вы зря иронизируете. Много людей старшего поколения пользуются кнопочными сотовыми телефонами. Им телефон нужен для позвонить.
Приму в дар (т.е. даром) телефон дабы следить за трафиком. Спасибо.
Посмотрим сколько советчиков реальные в деле.
7.12.2020 15:36
- гость -
Это в любом случае не технический вопрос. Нет смартфона, так спроси, не в тайге живёшь. Или с социальной коммуникацией тоже проблемы?
а интересно откуда текст набираешь. или смартфон.или комп/планшет.
Нет смартфона, так спроси,
нуну сходи спроси