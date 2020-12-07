Число безработных выросло в Алтайском крае

В третьем квартале 2020 года в Алтайском крае снизилось число работающего населения. Согласно данным Алтайкрайстата, с июля по сентябрь текущего года уровень занятости составил 53,6%. Это на 3% ниже, чем за такой же период прошлого года.
Среди трудозанятых жителей почти 63% проживают в городах, а средний возраст работающего в крае человека составляет 42 года.
Уровень безработицы вырос на 1% и на данный момент составляет 6%. Чаще остальных трудности с работой испытывают люди в возрасте от 25 до 44 лет, а среднестатистический возраст алтайского безработного – 36 лет.
Комментарии
Где же Абрамович, Потанин, Тимченко, Ротенберги? Где вы все, дорогая элита? Проблема нашей страны сродни странам Африки. Тех, кто у нас является элитой общества не делают ровным счетом ничего для улучшения собственной страны. Если мы возьмем США, то становится очевидно, почему США является сверхдержавой, которая имеет огромное влияние на весь мир. Там американцы являются одним общим народом, там элита жертвует многомиллиардные суммы на благотворительность, а налоги там платят все, абсолютно. А что же в России, которая по телевизору вещает о могуществе государства российского, а после через 5 минут собирает деньги на лечение детям смсками? А все дело в том, что российская элита анитинародна. Они чувствуют себя хозяевами положения и считают, что могут начихать на население, покупая себе яхты, дворцы, выпячивая всю эту роскошь на показ, когда люди беднеют с каждым днем. (С)