Число безработных выросло в Алтайском крае

В третьем квартале 2020 года в Алтайском крае снизилось число работающего населения. Согласно данным Алтайкрайстата, с июля по сентябрь текущего года уровень занятости составил 53,6%. Это на 3% ниже, чем за такой же период прошлого года.

Среди трудозанятых жителей почти 63% проживают в городах, а средний возраст работающего в крае человека составляет 42 года.

Уровень безработицы вырос на 1% и на данный момент составляет 6%. Чаще остальных трудности с работой испытывают люди в возрасте от 25 до 44 лет, а среднестатистический возраст алтайского безработного – 36 лет.