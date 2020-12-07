Актера Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусом

Российского актера Игоря Угольникова увезли в больницу с пневмонией. Анализ теста на COVID-19 показал положительный результат.
По информации Telegram-канала Mash, еще 23 ноября у 57-летнего артиста пропало обоняние и появилась ломота в теле, а после проявились и другие симптомы COVID-19 – сухой кашель и температура.
Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию. На данный момент его состояние оценивают как средней тяжести.
Игорь Угольников – советский и российский актер и режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер, телеведущий и шоумен, заслуженный артист РФ. Снялся в фильмах "Ширли-Мырли", "Батальон" и других. Автор и ведущий программы "Оба-на!", которая выходила с 1990 по 1995 год.
Комментарии
Что я и говорил еще в марте - переболеют все - рано или поздно
Что я и говорил еще в марте - переболеют все - рано или поздно
Да ты провидец, конечно раз угольников заболел, значит все теперь переболеют.
Ну и зачем мне все эти фамилии ? Вы расскажите нам , как и чем живёт сельское хозяйство и промышленность в это время. чем лечат жителей края , а о тех кого вспоминаешь с трудом да ещё не с первого раза на хрен нужны.
Вот поэтому и уезжают молодые люди. Болото. Нового нет ни чего , что пишут или делают сами? Содрать чужое это да а где творчество? Вот и пишут про всех массковских , а их там мнооого . Пишите про всех .