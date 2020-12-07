Актера Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусом

Российского актера Игоря Угольникова увезли в больницу с пневмонией. Анализ теста на COVID-19 показал положительный результат.

По информации Telegram-канала Mash, еще 23 ноября у 57-летнего артиста пропало обоняние и появилась ломота в теле, а после проявились и другие симптомы COVID-19 – сухой кашель и температура.

Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию. На данный момент его состояние оценивают как средней тяжести.

Игорь Угольников – советский и российский актер и режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер, телеведущий и шоумен, заслуженный артист РФ. Снялся в фильмах "Ширли-Мырли", "Батальон" и других. Автор и ведущий программы "Оба-на!", которая выходила с 1990 по 1995 год.