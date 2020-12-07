В Барнауле продают японскую белочку с огромными глазами

Житель Барнаула выставил на продажу японскую момонгу – маленькую белку-летягу с огромными глазами.
Как рассказал хозяин грызуна в беседе с "МК на Алтае", всего у него живут четыре вида белок – японская момонга, сибирская, алтайская и черная белки. Все они содержатся в специальных вольерах на улице. По словам заводчика, белочки живут в домиках и не мерзнут, а в качестве еды предпочитают орешки, семечки, ивовые и березовые веточки.
Основное отличие момонги от обычной белки – отсутствие кисточек на ушах и очень большие глаза. Сама она не больше человеческой ладони, однако благодаря перепонкам между лапами способна летать между деревьями. За такую белочку хозяин просит 10 тысяч рублей.
Комментарии
Во-первых японская белочка по определению не может быть с огромными глазами, а во вторых ее и покупать не надо.Ровно такая же (а может и еще экзотичнее) ко многим придет ровно через месяц, безвазмездына, т.е.дадом.)
она вкусная ,не?
В год Крысы да-же у японской белки глаза лоб полезли)))