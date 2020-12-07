В Барнауле продают японскую белочку с огромными глазами

Житель Барнаула выставил на продажу японскую момонгу – маленькую белку-летягу с огромными глазами.

Как рассказал хозяин грызуна в беседе с "МК на Алтае", всего у него живут четыре вида белок – японская момонга, сибирская, алтайская и черная белки. Все они содержатся в специальных вольерах на улице. По словам заводчика, белочки живут в домиках и не мерзнут, а в качестве еды предпочитают орешки, семечки, ивовые и березовые веточки.

Основное отличие момонги от обычной белки – отсутствие кисточек на ушах и очень большие глаза. Сама она не больше человеческой ладони, однако благодаря перепонкам между лапами способна летать между деревьями. За такую белочку хозяин просит 10 тысяч рублей.