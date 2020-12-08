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Интерьерный гороскоп: выбираем плитку, мозаику и обои по знаку зодиака

, ИА "Амител"
В Kerama Marazzi действует новогодняя скидка 20% на весь ассортимент с 15 по 20 декабря 2020 года

Праздничное настроение можно создавать не только под Новый год. Почему бы не устроить праздник, который никогда не заканчивается? Начинать утро с улыбки в уютной спальне, устраивать обеды на нарядной кухне, встречать гостей в элегантной прихожей. Стильный интерьер будет радовать вас независимо от времени года и даты.

В создании праздника в вашем доме поможет Kerama Marazzi. С 15 по 20 декабря компания дарит традиционную новогоднюю скидку на весь ассортимент керамической плитки и керамогранита, мозаики, сантехники, мебели для ванной комнаты и обоев. Кроме того, все покупатели могут бесплатно заказать дизайн-проект. 

Kerama Marazzi предлагает взглянуть по-новому на выбор отделочных материалов. Для своих покупателей специалисты подготовили интерьерный гороскоп. Ведь у каждого знака зодиака есть свой цвет силы, который заряжает энергией и поднимает бодрость духа. 

Овен

Цвет силы – красный, так как это огненный знак. Эксперты по астрологии рекомендует надевать что-то красное, чтобы почувствовать себя увереннее, или использовать этот цвет в интерьере. 

Овнам рекомендуют обратить внимание на яркую серию "Диагональ", где плитка насыщенного красного цвета с необычной структурой позволяет создать контраст в интерьере. Такое сочетание поможет придать бодрости на весь день. 

Керамическая плитка "Диагональ" 25х75 от 1355 руб./кв.м (вместо 1694 руб./кв.м)

Телец

Тельцам больше подойдет зеленый цвет, так как этим знаком управляет стихия Земли. Как и сама природа, Тельцы – стабильные, терпеливые и целеустремленные люди. Зеленый цвет не только придает им уверенности, но и восстанавливает душевное равновесие. 

Отличным вариантом для представителей этого знака будут серии:

Керамическая плитка "Зимний сад" 15х40 от 899 руб./кв.м (вместо 1124 руб./кв.м)

Близнецы

Цвет силы Близнецов – желтый. Представители этого знака – яркие и любознательные люди, способные вдохновлять других. Они – персонифицированная версия солнца. Желтый цвет помогает им ускорить мыслительный процесс.

Керамическая плитка "Брера" 20х30 от 541 руб./кв.м (вместо 676 руб./кв.м)

Рак

Раки умеют понимать и принимать. Представителям этого знака стоит окружать себя белыми или серебристыми оттенками, чтобы улучшить свои качества и увеличить поток любви, исходящий от них.

Керамический гранит "Альбино" 60х60 от 1566 руб./кв.м (вместо 1957 руб./кв.м)

Лев

Львам оптимально выбирать золотой цвет, чтобы привнести в жизнь больше позитива, а также почувствовать в себе силу. Если речь заходит о золоте, то тут сразу же вспоминается модная новинка – керамическая плитка "Спига".

Керамическая плитка "Спига" 15х40 от 843 руб./кв.м (вместо 1053 руб./кв.м)

Дева

Цвет силы Дев – зеленый или коричневый. Эти цвета символизируют стабильность и рост, а также помогают совершенствоваться, что очень важно для представителей этого знака зодиака. Ведь Девы по природе – осторожные и вдумчивые люди.

Керамическая плитка "Параллель" 20х50 от 693 руб./кв.м (вместо 866 руб./кв.м)

Весы

Для Весов больше подойдет розовый или синий. Они помогут раскрыть индивидуальность и очарование представителей этого знака. Весы хорошо умеют находить общий язык с людьми, но в окружении этих цветов становятся еще более компанейскими и дружелюбными.

Керамическая плитка "Аккорд" 8,5х28,5 от 1119 руб./кв.м (вместо 1399 руб./кв.м)

Скорпион

Скорпионам стоит использовать в интерьере черный цвет. Он помогает усилить таинственную природу этого знака и при этом раскрыть глубину их души.

Керамическая плитка "Буонарротти" 30х89,5 от 1818 руб/кв.м (вместо 2272 руб./кв.м.)

Стрелец

Цвет силы Стрельцов – фиолетовый. Этот оттенок позволяет им объективно смотреть на вещи и лучше понимать жизнь.

Керамический гранит "Паркетто" 9,9х40 от 1154 руб./кв.м (вместо 1442 руб./кв.м)

Козерог

Для Козерогов предпочтительнее коричневый или серый цвет. Традиции и простота – ключевые составляющие их образа жизни. Не стоит считать эти оттенки скучными. Козероги могут носить их в любой обстановке, чтобы оставаться уверенными и практичными.

Коричневый и серый цвет представлен в отделочных материалах очень широко. Тут варианты на любой вкус: поверхность дерева, мрамора, бетона. Они отлично сочетаются между собой. 

Керамическая плитка "Ломбардиа" 25х40 от 627 руб./кв.м (вместо 783 руб./кв.м)

Водолей

Цвет силы Водолеев – синий. Представители этого знака – беспокойные люди, которым очень сложно сосредоточиться на одной мысли. Однако синий цвет помогает им подавить чрезмерное волнение и воплотить в жизнь все фантастические идеи.

Керамическая плитка "Дарсена" 8,5х28,5 от 1088 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)

Рыбы

Рыбам придает сил салатовый цвет. Представители этого знака прирожденные психологи. Поэтому эксперты по астрологии рекомендуют окружить себя светло-зелеными оттенками, если нужно кого-то успокоить или поддержать.

Обои Kerama Marazzi серия "Арки" 1,06х10 м от 2555 руб./рулон (вместо 3193 руб./рулон)

К какому бы знаку зодиака вы ни относились и какие вкусы и предпочтения ни имели – в Kerama Marazzi легко подобрать удачный вариант. Начните уже сейчас выбирать интерьер, который станет вашим местом силы и энергии. А упростить выбор поможет услуга бесплатного дизайн-проекта. Заказать его можно здесь

Также в Kerama Marazzi представлена сантехника и мебель для ванных комнат, на которую действует скидка 20%.

KERAMA MARAZZI
Адрес фирменного магазина в Барнауле: ул. Малахова, 94Б 
Тел. 8 (3852) 27-10-97
E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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