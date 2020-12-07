"Слова вырваны из контекста". Помощник Мурашко об идее закрытия границ регионов

Минздрав не предлагал вводить для россиян ограничение на передвижение между регионами. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Чиновник утверждает, что слова его шефа – Михаила Мурашко – вырвали из контекста.
"Фраза <…> содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами", – цитирует Кузнецова РИА Новости.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой министр здравоохранения Михаил Мурашко якобы предложил рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение физлиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри регионов – для того чтобы ограничить распространение коронавируса.
Комментарии
у них у всех всегда "слова вырваны из контекста"
вначале принципы сортировки больных из военной медицины, теперь запрет на передвижение....
Я понимаю, что есть определённая профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несёт в себе нужного нам содержания. Иначе это может акценты неправильно расставить(с)
)))
Вначале наговорят кучу фигни, а потом оправдываются, что их не так поняли...
- " Паки...Паки, паки... Иже херувимы!".
- Между прoтчим, Вы меня не так пoняли!
- Да какже тебя пoнять, кoль ты ничегo не гoвoришь?
- Языками не владею, Ваше благoрoдие.
Так получается, что он тоже "пургу несет"? А в правительстве есть нормальные и адекватные люди, которые умеют правильно выражать свои мысли?