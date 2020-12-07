"Слова вырваны из контекста". Помощник Мурашко об идее закрытия границ регионов

Минздрав не предлагал вводить для россиян ограничение на передвижение между регионами. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Чиновник утверждает, что слова его шефа – Михаила Мурашко – вырвали из контекста.

"Фраза <…> содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами", – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой министр здравоохранения Михаил Мурашко якобы предложил рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение физлиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри регионов – для того чтобы ограничить распространение коронавируса.