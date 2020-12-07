Студенты АлтГТУ заняли призовые места в конкурсе "Фабрика бизнес-идей"

В центре "Мой бизнес" 4 декабря 2020 года подвели итоги реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей". В полуфинал конкурса прошли 15 студентов АлтГТУ, из них трое стали финалистами: Даниил Рубцов с проектом "Роллер-школа", Максим Бортников – "Организация производства электронных замков (умный замок)", а также Владислав Герцен и Сергей Овечкин с совместным проектом "Производство элементов кузова для автомобилей с использованием композитов".

Для защиты своей идеи каждому из участников отводилось всего 1,5 минуты. Экспертами выступали топовые бизнесмены Алтайского края, в том числе основатель сети "Грильница", выпускник АлтГТУ Дмитрий Иванов.

"Ребята удивили членов жюри динамикой, воодушевлением, нестандартными выходами. Например, Даниил Рубцов выехал в аудиторию на роликовых коньках. Такая подача явно запала в душу жюри, причем настолько, что Даниилу присудили первое место", – комментируют в центре "Мой бизнес".

Победитель получил денежный приз в размере 120 тысяч рублей. По его словам, покорить такое экспертное жюри – непростая задача.

"В моей идее по созданию первой в крае роллер-школы увидели перспективный проект. Во-первых, у многих родителей отпадет забота научить ребенка кататься на роликах и не только. Во-вторых, будет пространство, где можно будет весело и с пользой провести досуг. В-третьих, это альтернатива фитнес-залу, где можно привести свою форму в порядок", – рассказывает Даниил Рубцов.

Выпускница факультета информационных технологий АлтГТУ Маргарита Прохорова представила проект с названием "Свой улей". Идея предполагает продвижение меда с семейной пасеки через сайт и аккаунт в "Инстаграм". Жюри присудило Маргарите второе место в проекте и вручило 60 тысяч рублей на реализацию идеи.

Разработка Владислава Герцена и Сергея Овечкина, посвященная производству элементов кузова автомобиля из композитов, тоже не осталась незамеченной. Молодые люди заняли третье место и получили приз в размере 30 тысяч рублей.

"Массовое внедрение поможет заполнить нишу рынка кузовных элементов для автомобилей, к которым все меньше и меньше проявляют интерес их производители", – рассказывает о своем проекте Сергей Овечкин.

Напомним, что "Фабрика бизнес-идей" – это первое ТВ-шоу в Сибири, где участники от 14 до 30 лет защищали бизнес-проект и проходили обучение у менторов-наставников – известных и успешных предпринимателей Алтайского края.