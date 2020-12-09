В новый год – с новыми знаниями. Барнаульцев приглашают на мастер-класс по маркетингу

Компьютерная академия "Шаг" 12 декабря 2020 года в 12:00 приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс "Эффективный интернет-маркетинг". Это мероприятие для выпускников вузов, маркетологов, бренд-менеджеров, собственников бизнеса и всех, кто хочет:

освоить востребованную профессию;

вывести свой бизнес в интернет;

взаимодействовать с целевой аудиторией в Сети с помощью рассылок, социальных сетей, блогов и других инструментов;⠀⠀

использовать новые каналы связи со своей аудиторией;⠀⠀

увеличить продажи интернет-магазина.⠀

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

IT-специалист – это востребованная профессия, дающая возможность работать удаленно и получать конкурентную зарплату.

Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь с нуля, независимо от возраста, готовят программистов, специалистов по кибербезопасности и компьютерных дизайнеров. В начале 2021 года стартуют два новых направления: веб-разработка и интернет-маркетинг.

С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам, проводя 100% времени за компьютером и отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии "Шаг" – это профессионалы IТ-индустрии, которые учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Всех студентов обеспечивают современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля. Это помогает не выпадать из процесса обучения, даже если по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

В программу обучения входят курсы от ведущих мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. По окончании курса каждому студенту выдают диплом международного образца. Выпускники академии "Шаг" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazone и многих других.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 8-906-966-5347