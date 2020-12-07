Женщина зарезала спящего мужчину после застолья в Алтайском селе

СК по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Новосибирской области. Женщина обвиняется в убийстве.

"По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемая приехала в гости в одно из сел Немецкого Национального района. Знакомые решили отметить встречу распитием спиртного. В ходе застолья между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт", — рассказали в ведомстве.

После того, как мужчина уснул, гостья взяла нож и ударила его в шею. От полученных травм 35-летний житель Алтайского края скончался в больнице.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее amic.ru писал о том, что двух человек убили в селе Соузга Майминского района Республики Алтай на минувших выходных. По предварительным данным, местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Мужчина произвел не менее десяти выстрелов, а затем несколько раз выстрелил в себя.