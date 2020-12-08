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Жительница Барнаула считает, что в ее дворе кто-то натравливает бойцовскую собаку на кошек

, ИА "Амител"
По словам женщины, это уже четвертый подобный случай
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница дома по адресу Воровского, 140, рассказала о происшествии во дворе. По словам женщины, сосед натравил свою собаку на ее кошку. 

"Утром 6 декабря в 8:30 я как обычно выпустила свою кошечку на улицу, она у нас ходила в туалет только на улицу. Через 20 минут вышла за ней, позвала, но она не пришла. В 9:30 я пошла искать ее там, где она обычно гуляет. Сначала увидела ее ошейник, а через 2 метра – тело. Увиденное повергло меня в ужас: шея перекушена, все внутренности выпотрошены. Ее просто разорвали", – написала горожанка в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, это уже четвертый случай во дворе. Она предполагает, что кто-то выгуливает здесь большую собаку и специально натравливает ее на котов. 

Ранее amic.ru писал о том, что неизвестные люди выкинули собаку из автомобиля на участке трассы между Бийском и селом Комарово.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.12.2020 08:28
- гость -

Там, где кошек травят своими собаками и не защищают от бродячих собак, там вскоре появляются крысы.

8.12.2020 08:30
- гость -

Собаку не надо натравливать на кошку, она сама побежит за кошкой и явно не поздороваться.

8.12.2020 08:33
- гость -

она у нас ходила в туалет только на улицу
------------
Кошек годами не выпускают на улицу и они при этом живут 15-20 лет.

8.12.2020 08:49
- гость -

я вот не травил своего, но он ловил кошку(точно так, как кошка ловит птиц!) в неделю и за 500 недель... сами понимаете.
кошки тупые и думают, что их защитят кусты, бабки на лавке, когти тд, они не знают, что собака видит носом! причем видит кошку метров за 100 в полной темноте!
а дальше хват сверху и тряска 10 об/сек - через 0.1сек. центробежное ускорение разрывает спинной мозг и кошка гибнет.
пробовали спасать, но 99% неудачно и 1% спинальная травма у кошек- все происходит в доли секунды!

8.12.2020 08:52
- гость -

Нужно завести большую кошку. Барс или рысь и подрать собак. Вместе с хозяевами.

8.12.2020 08:54
- гость -

Частный сектор рядом. Нормальная кошка спрячется от собаки на первом попавшемся дереве.

8.12.2020 09:01
гость

8.12.2020 08:54
- гость -

деревьев мало

8.12.2020 09:05
- гость -

8.12.2020 08:54
- гость -
плохо знаете кошек! 90% будут сидеть в ступоре и соображать(шипеть им или лезть на дерево), когда на них несется 54кг мышц со скоростью 70км/ч=20м/сек. иногда вся атака это 1 прыжок в кусты, вот точно как мышкует лиса, за 0.1сек.

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