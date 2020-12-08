Жительница Барнаула считает, что в ее дворе кто-то натравливает бойцовскую собаку на кошек

Жительница дома по адресу Воровского, 140, рассказала о происшествии во дворе. По словам женщины, сосед натравил свою собаку на ее кошку.

"Утром 6 декабря в 8:30 я как обычно выпустила свою кошечку на улицу, она у нас ходила в туалет только на улицу. Через 20 минут вышла за ней, позвала, но она не пришла. В 9:30 я пошла искать ее там, где она обычно гуляет. Сначала увидела ее ошейник, а через 2 метра – тело. Увиденное повергло меня в ужас: шея перекушена, все внутренности выпотрошены. Ее просто разорвали", – написала горожанка в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, это уже четвертый случай во дворе. Она предполагает, что кто-то выгуливает здесь большую собаку и специально натравливает ее на котов.

Ранее amic.ru писал о том, что неизвестные люди выкинули собаку из автомобиля на участке трассы между Бийском и селом Комарово.