Киркорова отчитали за опоздание на репетицию "Песни года"

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров стал участником конфликта на репетиции "Песни года – 2020". Мероприятие проходило на "ВТБ-арене".
Как пишет издание "Стархит", Киркоров приехал получать дипломы за песню "Ролекс", которую он исполнил в дуэте с Давой, и за композицию "Романы", однако опоздал на репетицию своих номеров.
За опоздание артист получил выговор от режиссера премии Александра Ревзина. Киркоров резко ответил ему, а после не упустил возможности высказаться за кулисами.
Ранее Киркоров и Ревзин уже ссорились на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Тогда артист оказался недоволен тем, что изменился график выступлений.
Комментарии
Не слышал ни одной из этих песен, надеюсь, не услышу, несмотря на рекламу в СМИ под видом "скандала".
Как посмели отчитать короля.
8.12.2020 08:36
- гость -
- Где тебя короновали?
- В Москве.
- Кто?
- Бесо, Гарик, Метла.