Киркорова отчитали за опоздание на репетицию "Песни года"

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров стал участником конфликта на репетиции "Песни года – 2020". Мероприятие проходило на "ВТБ-арене".

Как пишет издание "Стархит", Киркоров приехал получать дипломы за песню "Ролекс", которую он исполнил в дуэте с Давой, и за композицию "Романы", однако опоздал на репетицию своих номеров.

За опоздание артист получил выговор от режиссера премии Александра Ревзина. Киркоров резко ответил ему, а после не упустил возможности высказаться за кулисами.

Ранее Киркоров и Ревзин уже ссорились на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Тогда артист оказался недоволен тем, что изменился график выступлений.