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Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции

, ИА "Амител"
Причины и обстоятельства случившегося уточняются
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россия принимает все возможные меры, чтобы помочь задержанным в Турции российским журналистам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины", – сказал Песков.

Если ситуацию не удастся решить оперативно, то будут осуществляться "все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам".

Песков добавил, что российские дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. В Кремле надеются, что вскоре журналисты вернутся домой, пишет РИА Новости

Напомним, что задержанных в Турции российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина могут обвинить в шпионаже.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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