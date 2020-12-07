Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции

Россия принимает все возможные меры, чтобы помочь задержанным в Турции российским журналистам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины", – сказал Песков.

Если ситуацию не удастся решить оперативно, то будут осуществляться "все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам".

Песков добавил, что российские дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. В Кремле надеются, что вскоре журналисты вернутся домой, пишет РИА Новости.

Напомним, что задержанных в Турции российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина могут обвинить в шпионаже.