Метели, ветер и снежные заносы. О погоде в Алтайском крае 8 декабря

8 декабря на территории Алтайского края ожидаются сильные метели, снег, снежные заносы и мощный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

В регионе температура воздуха составит -6...-11 градусов. В отдельных районах умеренный, по северу местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Умеренный, временами сильный снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.