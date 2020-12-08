Жителей Аляски предложили считать гражданами России

Зампред правительства России Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи, пишет РИА Новости. Так он ответил на статью в японской газете, где говорилось о том, что в США россиян, которые родились на Южных Курилах, считают гражданами Японии.

"Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи", – сказал Трутнев.

Ранее amic.ru писал о том, что японцев возмутило упоминание Курильских островов президентом РФ Владимиром Путиным.