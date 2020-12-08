Мошенники прислали бийскому рыбаку чистящий порошок вместо эхолота

Житель Бийска обратился в дежурную часть полиции и рассказал о том, что стал жертвой мошенников. Он хотел купить через интернет эхолот, но желаемого не получил.

Бийчанин оплатил посылку, забрал ее с почты и обнаружил, что товара внутри нет. Вместо заказанного эхолота ему прислали чистящий порошок и зарядное устройство.

"В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее amic.ru писал о том, что жительница Барнаула отдала мошенникам 5,7 млн рублей. Злоумышленники обманули ее при помощи стандартной схемы, представившись сотрудниками банка.