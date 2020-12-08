Пашаев резко раскритиковал Ефремова и назвал его подонком

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал своего бывшего подзащитного подонком и рассказал, что тот был готов "продать жену", чтобы не оказаться в колонии, которой боялся "до смерти". Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Я после этого перестал его уважать как мужчину. Если это не так – пусть подает в суд, я полиграф пройду", – сказал Пашаев, отметив, что считает Ефремова гениальным актером, но не уважает как человека.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
В сентябре артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание на полгода. Сейчас артист отбывает наказание в ИК № 4 Белгородской области.
Комментарии
Сам такой.
Как адвокат может говорить про полиграфи,если подзащитный ему доверял? А где адвокатская этика? Таких адвокатов надо рядом на соседние нары. Чтобы не позорили профессию адвоката.
А сам он хотел бы на нары?
09:22
Светлана
Кто адвокат? Пашаев? Разве он еврей?
Вот ведь негодяй - не защищал подопечного, а обеспечил ему максимальный срок и еще глумится!
урод
надо было ефремову из барнаула адвокатов выписывать, тут никому реального срока в колонии не присудили, Руденко на поселении, ВС вообще ему срок скостил
скоро выйдет по УДО
убил 2 детей, женщину, 2 мужика инвалиды, орель же!!!!
мишенька дроздов 2 человек сбил пьяный
на свободе
еще пиарится со стройками спорт обьектов
животнае
алтаец на БМВ/сбил маму 2 детей на молодежной) намутил со свидетельством о смерти
похоже свалил в теплые старны на свободе тоже
кто хочет сидеть? никто
10:30
Чё ты хочешь то?
Ну спой гимон РФ!
Не поделились с ним.. "Обидна. слющай... Обидна..."