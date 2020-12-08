Пашаев резко раскритиковал Ефремова и назвал его подонком

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал своего бывшего подзащитного подонком и рассказал, что тот был готов "продать жену", чтобы не оказаться в колонии, которой боялся "до смерти". Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Я после этого перестал его уважать как мужчину. Если это не так – пусть подает в суд, я полиграф пройду", – сказал Пашаев, отметив, что считает Ефремова гениальным актером, но не уважает как человека.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание на полгода. Сейчас артист отбывает наказание в ИК № 4 Белгородской области.