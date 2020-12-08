В Минздраве Алтайского края ответили на критику оснащенности ФАПов

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили о скором завершении поставок новой мебели в 15 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в нынешнем году по нацпроекту "Здравоохранение".

Ранее ИА "Банкфакс" со ссылкой на активистов ОНФ сообщало, что жители сел Топольное Угловского района и Буканское Мамонтовского района пожаловались на то, что в новых ФАПах поставили старую мебель, а лавочек и шкафов для медкарт там не хватает.

В пресс-службе регионального Минздрава на эту критику оперативно ответили. Там подчеркнули, что в настоящий момент идет доукомплектация ФАПов новой мебелью, а после завершения необходимых процедур в учреждениях создадут "комфортные условия для врачебного приема".

Также в пунктах организовали рабочие места для медработников, шкафы для хранения лекарств и кушетки. Туда же закупили и новое оборудование: электрокардиографы, гинекологические кресла, пеленальные столики, весы для детей и так далее. На эти цели выделили по 500 тысяч рублей на каждый объект.

Всего в рамках нацпроекта в регионе построили 15 ФАПов. На это потратили 81 млн рублей из федерального бюджета и 29,1 млн – из краевого. Еще 4,55 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Михайловском районе.