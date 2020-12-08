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В Минздраве Алтайского края ответили на критику оснащенности ФАПов

, ИА "Амител"
Ранее жители некоторых сел жаловались на нехватку мебели в новых фельдшерско-акушерских пунктах
Фото: zdravalt.ru

Фото: zdravalt.ru

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили о скором завершении поставок новой мебели в 15 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в нынешнем году по нацпроекту "Здравоохранение".

Ранее ИА "Банкфакс" со ссылкой на активистов ОНФ сообщало, что жители сел Топольное Угловского района и Буканское Мамонтовского района пожаловались на то, что в новых ФАПах поставили старую мебель, а лавочек и шкафов для медкарт там не хватает.

В пресс-службе регионального Минздрава на эту критику оперативно ответили. Там подчеркнули, что в настоящий момент идет доукомплектация ФАПов новой мебелью, а после завершения необходимых процедур в учреждениях создадут "комфортные условия для врачебного приема".

Также в пунктах организовали рабочие места для медработников, шкафы для хранения лекарств и кушетки. Туда же закупили и новое оборудование: электрокардиографы, гинекологические кресла, пеленальные столики, весы для детей и так далее. На эти цели выделили по 500 тысяч рублей на каждый объект.

Всего в рамках нацпроекта в регионе построили 15 ФАПов. На это потратили 81 млн рублей из федерального бюджета и 29,1 млн – из краевого. Еще 4,55 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Михайловском районе.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.12.2020 10:05
- гость -

"В рамках «оптимизация» медучреждений на селе, приведшей к сокращению их в районах Алтайского края почти вдвое" - а зачем эти фапы при Карлине уничтожали?!

8.12.2020 11:05
- гость -

Чтобы новые строить.

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