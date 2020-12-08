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Почти 950 многодетных семей получили господдержку на выплату ипотеки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Размер субсидии может достигать 450 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С начала 2020 года 945 семей из Алтайского края получили выплаты до 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. Всего на эти цели выделили 414,39 млн рублей.

Как напоминает пресс-служба Минсоцзащиты региона, в прошлом году вступил в силу закон, позволяющий семьям, у которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года рождается третий или последующий ребенок, получить выплаты для погашения ипотечного кредита.

Размер субсидии достигает 450 тысяч рублей. Всего за время действия программы поддержку получили почти 1,3 тысячи многодетных семей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.12.2020 10:44
Дмитрий

Спасибо большое!!!
Але всепроопальщики вы где? Ах да наверное в теме про фапы

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