Житель Алтайского края узнал стоимость покупки в магазине и решил сбежать с продуктами

Продавец магазина в одном из сел Бийского района позвонила в полицию с сообщением, что покупатель похитил с полок различные продукты и алкоголь. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что в вечернее время в торговый зал вошел молодой человек, выбрал нужный товар и подошел к кассе. Когда продавец назвала сумму покупки, он забрал продукты и вышел из магазина не рассчитавшись. Сумма ущерба составила порядка 3,5 тысячи рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель соседнего района. Задержанный во всем признался и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".