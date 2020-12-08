Житель Алтайского края узнал стоимость покупки в магазине и решил сбежать с продуктами

Продавец магазина в одном из сел Бийского района позвонила в полицию с сообщением, что покупатель похитил с полок различные продукты и алкоголь. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что в вечернее время в торговый зал вошел молодой человек, выбрал нужный товар и подошел к кассе. Когда продавец назвала сумму покупки, он забрал продукты и вышел из магазина не рассчитавшись. Сумма ущерба составила порядка 3,5 тысячи рублей.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель соседнего района. Задержанный во всем признался и написал явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Комментарии
Экспроприация у экпроприаторов...
Раша, дошли, что продукты стали уже неподъемными. Чубайс, я за тебя радуюсь-с таким богатством и на свободе
А собственнику магазина и продавцу сочувствую
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Именно это и является грабежом по мнению полицаев. А вот подорожание новогоднего городка с 8,7 млн рублей до 16,7 млн рублей за один год это не грабёж.
8.12.2020 10:34
- гость -
Это бизнес!