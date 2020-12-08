Алтайская легкоатлетка стала мастером спорта международного класса

Алтайской легкоатлетке Полине Миллер присвоили звание мастера спорта международного класса. Приказ подписали в Минспорте России.

В этом сезоне спортсменка выиграла летний чемпионат России, а также стала второй на зимнем чемпионате России в беге на 400 метров. В прошлом году Миллер завоевала золото чемпионата Европы среди юниорок до 20 лет и дебютировала на взрослых соревнованиях.

Сейчас Полина находится на сборах в подмосковном Новогорске, сообщает "Алтайский спорт".