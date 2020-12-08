Доктор Мясников пообещал новые волны коронавируса в 2021 году

Врач и телеведущий Александр Мясников допускает, что в следующем году в России будет третья волна коронавируса. Однако и после этого, вероятно, произойдут новые вспышки инфекции.

"А она (волна, – прим. ред.) точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Мясников считает, что властям снова придется решать вопрос об ужесточении антиковидных ограничений. Он отметил, что для снижения нагрузки на здравоохранение нужно будет растянуть поступление больных по времени или подготовить систему до такого состояния, чтобы ее емкости хватало на любой случай.

Ранее Мясников предрек новую эпидемию с десятками миллионов погибших. Телеврач считает, что человечеству нужна универсальная вакцина от гриппа.