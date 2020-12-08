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Навстречу инновациям: 13 молодых ученых Алтая стали победителями программы "УМНИК"

, ИА "Амител"
Финалисты получат по 500 тысяч рублей на научные исследования и реализацию проектов

Фонд содействия инновациям опубликовал список победителей программы "УМНИК". Из Алтайского края в финал вышли 13 проектов. Девять из них – работы молодых ученых АлтГТУ, по одному – от исследователей АлтГПУ и АлтГАУ и два проекта – от ученых Алтайского госуниверситета.

Каждый финалист получит грант в размере 500 тысяч рублей для финансовой поддержки проводимых научных исследований. Всего Фонд выделит средства для 252 проектов.

Так, по направлению "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" в список лучших проекты молодых новаторов из АлтГТУ Андрея Шилова, Романа Черепанова, Никиты Раззамазова, Алексея Ощепкова, Антона Орлова, Артема КаменеваТатьяны Губкиной. Проект Ивана Бутова (АлтГТУ) "Разработка автоматизированной информационной системы оценки качества семян пшеницы" вошел в число лучших в номинации "Информационные технологии", а проект Ивана Казымова (АлтГТУ) "Разработка программно-аппаратного комплекса для выявления коммерческих потерь электроэнергии в распределительной сети" – в номинации "Ресурсосберегающая энергетика".

"Поддержка по программе "УМНИК" позволит заняться модернизацией созданной машины для приствольной обработки почвы, что позволит выйти на региональный и федеральный рынок. "В "УМНИКЕ" я предложил один конкретный вариант модернизации и то, как я его со своей командой буду реализовывать. По факту – это готовый бизнес-план", – рассказал Никита Раззамазов.

Напомним, что программа "УМНИК" направлена на поддержку молодых ученых и привлечения молодежи к инновационной деятельности. Участники представляют научно-технические проекты в следующих областях знаний: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии", "Ресурсосберегающая энергетика".

В конкурсе участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Эксперты оценивают научную новизну, актуальность, техническую значимость продукта. Еще один важный критерий оценки – перспектива коммерческой реализации.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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