Директора алтайской школы подозревают в превышении должностных полномочий

Следователи Каменского межрайонного отдела СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении директора одной из школ Камня-на-Оби.

По версии следствия, в 2019 году образовательное учреждение заключило договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт учебного корпуса. Подрядчик выполнил свои обязательства, после чего директор подписал акт и оплатил работы почти на 600 тысяч рублей.

При этом предприниматель не в полном объеме выполнил обязательства по переносу линии электропередачи, что привело к ущербу бюджета на сумму более 260 тысяч рублей.

Как пишет пресс-служба ведомства, на данный момент следователи проводят сбор и закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее amic.ru сообщал, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту хищения директором строительной компании ООО "Строй-Гарант" 2,2 млн рублей во время капитального ремонта школы в Кулундинском районе.

По версии следователей, директор организации решил похитить средства и предоставил заказчику фиктивные документы об услугах, которые в реальности компания не выполняла, в итоге получив деньги мошенническим путем.