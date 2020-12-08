Экономист предрек рекордное подорожание продуктов питания

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун считает, что в скором времени мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.

"Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021-й год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", – сказал он в эфире НСН, отметив, что у бедных граждан уже до половины доходов уходит на продовольствие.

При этом эксперт считает, что у России достаточно ресурсов, чтобы противостоять гуманитарному кризису. По словам Узуна, страна сможет обеспечить продовольствием не только свое население, но и способна сохранить большие объемы экспорта хлеба, масла и зерна.

"Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", – констатировал экономист.