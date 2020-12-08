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Экономист предрек рекордное подорожание продуктов питания

, ИА "Амител"
Однако у России есть ресурсы этому противостоять, утверждает специалист
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун считает, что в скором времени мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.

"Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021-й год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", – сказал он в эфире НСН, отметив, что у бедных граждан уже до половины доходов уходит на продовольствие.

При этом эксперт считает, что у России достаточно ресурсов, чтобы противостоять гуманитарному кризису. По словам Узуна, страна сможет обеспечить продовольствием не только свое население, но и способна сохранить большие объемы экспорта хлеба, масла и зерна.

"Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", – констатировал экономист.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.12.2020 16:04
- гость -

Доимпортозамещались делапуты

8.12.2020 16:08
- гость -

8.12.2020 16:04
- гость -

Очередное недалёкий читатель заголовков.

8.12.2020 16:25
St

Мне интересно почему наш край - аграрный край, а ? На рынке овощи, те же помидоры из Азербайджа. Картошка, капуста, перцы тоже не наши. Сходите в мариюра, магнит, ленту и посмотрите где произведены продукты. Картошка из Китая, морковка из Израиля, где наши овощи в магазинах и рынках?

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