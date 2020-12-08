МТС завершил первый этап модернизации сетей для домашнего интернета

Первый этап модернизации сети охватил около 50 тысяч барнаульских квартир, расположенных в Индустриальном районе: улицах Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, Павловском тракте и проспекте Энергетиков. В этом списке несколько крупных кварталов: "Дружный", "Лазурный", "2000" и "2023".

Жители получили возможность просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах одновременно на нескольких устройствах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока.

"В уходящем году многие наши абоненты были вынуждены работать, учиться и организовывать свой досуг не выходя из дома. В связи с этим они подключали к домашней Wi-Fi-сети сразу несколько устройств: смартфон, планшет, ноутбук, телевизор. Мы увидели значительный рост интернет-потребления, а потому решили не только обеспечить высокоскоростным интернетом новостройки, но и модернизировать уже имеющуюся сеть, чтобы предоставить своим абонентам надежный интернет на комфортной скорости", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Полный переход всей фиксированной сети МТС в Барнауле на гигабитную будет осуществлен в течение ближайших трех лет.