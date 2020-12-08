Более 26 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 26 097 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. За все время в стране заболели 2 515 009 человек.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+5232 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3734) и Московской области (+1341). Алтайский край (+219) на 8 декабря занимает 32-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 562 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 44 159 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 1 981 526 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 24 938 пациентов.

В общей сложности в стране провели свыше 80 млн тестов на коронавирус, в том числе 323 тысячи – за минувшие сутки.