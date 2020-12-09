Интернет, минуты, скидки: Билайн дарит своим клиентам подарки к Новому году

Билайн дарит своим клиентам возможность получить дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и множество других подарков к Новому году. Подключить бонусные услуги можно в мобильном приложении "Мой Билайн". Оно автоматически подберет наиболее подходящие опции, учитывая потребности и профиль клиента.

К каждому тарифу прилагается до пяти разных бонусов. Так, пользователей ждут пакеты интернета, безлимитные опции на соцсети, мессенджеры, видео и даже полноценный безлимитный интернет. Также можно получить скидки на смартфоны, аксессуары и многое другое.

Все подарки действуют три месяца с момента их подключения. Ставить напоминание об окончании промопериода не нужно – Билайн отключит услуги автоматически. А чтобы продолжить пользоваться понравившейся опцией, достаточно самостоятельно подключить ее в мобильном приложении.

Более подробная информация об акции, сроках ее проведения доступна в приложении "Мой Билайн". Скачать его можно в App Store и Google Play.

Акция действует с 24.11.2020 г. по 31.01.2021 г. для физических лиц – абонентов Билайн. Для получения бонуса номер должен быть активным. Количество и перечень доступных для подключения бонусов зависит от тарифного плана абонента и иных условий. Скидки в рамках других специальных предложений, перечень бонусов и подробные условия акции – в приложении "Мой Билайн" (12+). Подключение аналогичных опций может быть платным. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом". ОГРН 1027700166636, РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14.