Жители Алтайского края рассказали, что они сделали с первой зарплатой

Служба исследований портала hh.ru спросила жителей Алтайского края, что они сделали со своей первой зарплатой. Опрос проходил среди людей, начавших работать в 17 лет и раньше.
Выяснилось, что 43% жителей Алтайского края купили одежду или гаджеты. Еще 24% отдали первый заработок родителям, каждый пятый потратил деньги на развлечения и отдых.
При этом в свое образование вложили заработанное всего лишь 2% респондентов. Это в пять раз реже, чем в среднем по России.
Ранее amic.ru сообщал, что зарплата в Алтайском крае, по данным Росстата, является практически самой низкой в стране. В среднем жители региона зарабатывают 28,7 тыс. рублей. Ниже показатель только в Ивановской области (27,4 тыс. рублей).
Комментарии
дно(((
Первой зарплаты мне хватило на неделю, в основном на еду. Достойная зарплата говорили мне в отделе кадров завода Барнаултрансмаш. Определённо не для такого "достойного" заработка я образование получал.
Жрать надо было меньше
Абориген. Привет, коллега!!!!
Не помню на что потратил, очень давно это было.
Почти всю первую зарплату потратила на апгрейд компьютера. Было это 20 лет назад.