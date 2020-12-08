Жители Алтайского края рассказали, что они сделали с первой зарплатой

Служба исследований портала hh.ru спросила жителей Алтайского края, что они сделали со своей первой зарплатой. Опрос проходил среди людей, начавших работать в 17 лет и раньше.

Выяснилось, что 43% жителей Алтайского края купили одежду или гаджеты. Еще 24% отдали первый заработок родителям, каждый пятый потратил деньги на развлечения и отдых.

При этом в свое образование вложили заработанное всего лишь 2% респондентов. Это в пять раз реже, чем в среднем по России.

Ранее amic.ru сообщал, что зарплата в Алтайском крае, по данным Росстата, является практически самой низкой в стране. В среднем жители региона зарабатывают 28,7 тыс. рублей. Ниже показатель только в Ивановской области (27,4 тыс. рублей).