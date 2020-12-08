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Пустые города, блокчейн и кризис. Saxo Bank дал "безумные" прогнозы на 2021 год

, ИА "Амител"
Люди продолжат уезжать из городов, СМИ перейдут на криптотехнологии, а компании разорятся из-за вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Saxo Bank дал необычный прогноз на 2021 год. По мнению аналитиков, Amazon может "купить" Кипр, система блокчейна уничтожит фейковые новости, а безусловный базовый доход приведет к запустению крупных городов.

Согласно опубликованным предсказаниям, компания Amazon перенесет свой европейский офис на Кипр, власти которого надеются, что налоговые отчисления помогут снизить отношение долга к ВВП, который составляет почти 100%.

В 2021 году люди найдут способ снизить распространение дезинформации и подрыв доверия к СМИ, уровень которого на тот момент достигнет критического уровня. Технология объединит весь существующий новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей.

Также технологией блокчейна воспользуются в Китае, где создадут "Цифровое средство электронных платежей". Это станет следующим шагом цифровизации финансов страны, после того как в 2019 году 80% всех платежей начали проводиться через WeChat Pay и AliPay.

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома приведет к нулевой загруженности городских офисов, что вызовет падение цен на коммерческую недвижимость, а также закрытие ресторанов и кафе, которые ранее обслуживали офисных работников.

Безусловный базовый доход же изменит отношение к роли работы в жизни, и молодые люди смогут без переживаний оставаться в тех местах, где родились и выросли.

Кроме того, вакцинация от COVID-19 может увеличить количество закрытий компаний. Из-за снижения доходности государственных и надежных корпоративных облигаций инвесторы перешли на более рисковые бумаги. В результате после вакцинации уже перестимулированная экономика быстро перегреется, что приведет к разорению организаций.

Напомним, в прошлом году датский Saxo Bank обещал, что в 2020-м произойдут "подрыв устоев" существующего миропорядка, а Дональд Трамп проиграет президентские выборы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.12.2020 17:07
Поди тоже удалят!?

…давал мне основание заподозрить в негативных последствиях "спасительницу"-вакцину и начать для выяснения "следственный эксперимент". Для этого кроликам мы делали прививки БЦЖ, АКДС, АДС, АС, то есть теми вакцинами, которые входят в календарь обязательных прививок. В пятом поколении ни одно подопытное животное не дотянуло до репродуктивного возраста. В остальных четырёх, погибало 75% приплода, или в семь раз больше, чем в контрольной группе. У выживших нарушились поведенческие реакции: молодые самцы травмировали друг друга, раньше на один-полтора месяца подключались к брачным играм, но будучи взрослыми, теряли способность покрывать крольчих, а почти у половины покрытых беременность не наступала. Из-за отсутствия молока у самок на сосках появлялись трещины, развивались маститы. Все эти симптомы сейчас проявляются и у людей… ©

8.12.2020 17:10
- гость -

Большие города,
Пустые поезда,
Ни берега, ни дна -
Всё начинать сначала.
Холодная война
И время, как вода,
Он не сошёл с ума,
Ты ничего не знала.

Полковнику никто
Не пишет,
Полковника никто
Не ждёт.

На линии огня
Пустые города,
В которых никогда
Ты раньше не бывала.

8.12.2020 17:27
- гость -

Saxo Bank даёт такие фантастические прогнозы, которые ещё и сбываются... Напрашивается вопрос - вы пишете наше будущее, а потом воплощаете в жизнь?..

8.12.2020 17:44
ПЕТР

8.12.2020 17:10
- гость -
"Большие города,
Пустые поезда,
Ни берега, ни дна -
................................."

Что то в этом есть.

8.12.2020 17:50
Doka

В России всё наоборот - пустеют деревни и небольшие города, информации нет доверия ниоткуда, доходы - да кто ж будет раздавать просто - так, только за .... ну, не у нас.

8.12.2020 17:53
- гость -

Даёшь!!! Скорые помощи на аутсорсинг!!!?
Вот теперь главный лозунг!!!
Автопарк урезать вдвое!
З/платы урезать вдвое! А то и в трое...
и т.д. по списку...

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