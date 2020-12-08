Saxo Bank дал необычный прогноз на 2021 год. По мнению аналитиков, Amazon может "купить" Кипр, система блокчейна уничтожит фейковые новости, а безусловный базовый доход приведет к запустению крупных городов.

Согласно опубликованным предсказаниям, компания Amazon перенесет свой европейский офис на Кипр, власти которого надеются, что налоговые отчисления помогут снизить отношение долга к ВВП, который составляет почти 100%.

В 2021 году люди найдут способ снизить распространение дезинформации и подрыв доверия к СМИ, уровень которого на тот момент достигнет критического уровня. Технология объединит весь существующий новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей.

Также технологией блокчейна воспользуются в Китае, где создадут "Цифровое средство электронных платежей". Это станет следующим шагом цифровизации финансов страны, после того как в 2019 году 80% всех платежей начали проводиться через WeChat Pay и AliPay.

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома приведет к нулевой загруженности городских офисов, что вызовет падение цен на коммерческую недвижимость, а также закрытие ресторанов и кафе, которые ранее обслуживали офисных работников.

Безусловный базовый доход же изменит отношение к роли работы в жизни, и молодые люди смогут без переживаний оставаться в тех местах, где родились и выросли.

Кроме того, вакцинация от COVID-19 может увеличить количество закрытий компаний. Из-за снижения доходности государственных и надежных корпоративных облигаций инвесторы перешли на более рисковые бумаги. В результате после вакцинации уже перестимулированная экономика быстро перегреется, что приведет к разорению организаций.

Напомним, в прошлом году датский Saxo Bank обещал, что в 2020-м произойдут "подрыв устоев" существующего миропорядка, а Дональд Трамп проиграет президентские выборы.