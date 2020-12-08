Дмитрий Песков дал прогноз по ситуации в экономике на 2021 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в 2020-м. Его слова передает РИА Новости.

"Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран", – сказал представитель Кремля.

Как уже писал amic.ru, цены на многие повседневные товары за год выросли на 14% из-за курса валют. В список вошли мясо, рыба, яйца, вареная колбаса. Помимо продуктов, цены выросли на обувь, одежду, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства гигиены.