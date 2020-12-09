Метели, снежные заносы и до -16. Прогноз погоды в Алтайском крае на 9 декабря

Холодный день со снегом и метелями обещают синоптики в Алтайском крае в среду, 9 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в светлое время суток составит -5...-10 градусов, по северу – до -16 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -11...-13 градусов. Утром ожидается небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.